شركة سومو: الإنتاج النفطي العراقي لن يتأثر باتفاق المقايضة مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة تسويق النفط "سومو" اليوم الاحد، إن الإنتاج النفطي العراق، لن يتأثر باتفاق لدفع ثمن واردات الغاز الإيراني عن طريق مقايضة زيت الوقود والنفط الخام من بغداد.

وذكرت الشركة في بيان، ان العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك يكافح مع استمرار تعليق نفط الشمال.

ويأتي ذلك، بعد أن قال مصدر من شركة تسويق النفط الحكومية سومو، إن إنتاج العراق النفطي قد يتأثر باتفاق لدفع ثمن واردات الغاز الإيراني عن طريق مقايضة زيت الوقود والنفط الخام من بغداد، حتى في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك مع استمرار تعليق نفط الشمال.

وقال رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي مباشر يوم 11 تموز / يوليو إن العراق وإيران وقعا اتفاقية مقايضة النفط الخام والوقود من بغداد بالغاز والكهرباء المستوردين من طهران بسبب صعوبات في السداد للبلد الخاضع للعقوبات الأمريكية.

وقال إن سومو ستتولى مبيعات النفط الخام والوقود للشركات المرشحة من إيران.