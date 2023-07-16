بيشوا هورامي: الأولوية في ملف النفط والغاز هي تلبية الاحتياجات المحلية لكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، اليوم الأحد، أن الأولوية لدى حكومة الإقليم في ملف النفط والغاز هي تلبية الاحتياجات المحلية لكوردستان.

وقال بيشوا هورامي خلال أول مؤتمر صحفي له عقده في أربيل، وحضرته كوردستان24، "يجب إشراك حكومة كوردستان في كل حوار يتعلق بمناقشة ملفي النفط والغاز في الإقليم".

وأضاف أن "دعم الصحفيين وملف الشفافية، شكلا أبرز القضايا التي آمن بها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني".

وبشأن توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان، أشار هورامي إلى أن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية"، مبيناً أنه "في السابق نسبة 83 بالمئة من الرواتب كانت تأتي من إيرادات النفط، والنسبة الباقية كانت تعتمد على الإيرادات المحلية".

وتابع: "حكومة إقليم كوردستان لم يعد لديها نسبة 83 بالمئة" التي كانت تأتي من إيرادات النفط، "وما تبقى هي النسبة التي تعتمد على الإيرادات المحلية، ولا نستطيع بهذه النسبة دفع رواتب الموظفين".

وأوضح "في الأسبوع الماضي أرسلنا كتاباً إلى الحكومة الاتحادية طالبنا فيه بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن "زيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد اليوم الأحد جاءت لهذا الغرض".

وشدد على أنه "من واجب الحكومة الاتحادية أن ترسل رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل شهري، كما ينبغي أن يستلم الموظفون في كوردستان رواتبهم في الوقت المحدد مثل باقي الموظفين العراقيين".

وبشأن قضية الأراضي الزراعية للمواطنين الكورد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، قال هورامي، "سابقاً أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أثناء لقائه مع شخصيات من شرائح متنوعة في المجتمع، أنه لطالما حيينا فإننا لن نتنازل عن شبر واحد من أراضي كوردستان".