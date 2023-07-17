وفدٌ من الإقليم يجتمع بمسؤولين حكوميين في بغداد لمناقشة مستحقات كوردستان المالية

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع اليوم الاثنين، وفدٌ من إقليم كوردستان بمسؤولين في الحكومة الاتحادية ببغداد، لمناقشة الميزانية والاستحقاقات المالية للإقليم.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد، إن وفد الإقليم وبعد اجتماعه مع مجلس الوزراء العراقي، سيلتقي بشكلٍ منفصل مع فريقي وزارة النفط والمالية.

وأضاف: سيناقش الوفد مع المسؤولين ببغداد، موضوعين رئيسين، هما مسألة إرسال رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران الفائت، وتنفيذ الموازنة العراقية.

ووفق مراسل كوردستان 24، فأن زيارة الوفد ستستمر ليومين متتاليين، من المتوقع أن يعقد خلالهما سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وكان رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، أكّد في مؤتمرٍ صحفي أنه كان لابد من وجود فريقٍ مشترك رفيع المستوى قبل توقيع الاتفاقية بين أربيل وبغداد.

وعزا ذلك إلى "تجنب اتخاذ قرارات فردية بشأن الميزانية والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان"، وأضاف أن الإقليم شكّل لجنة خاصة لهذا الغرض، بقرارٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وبشأن تأخّر إرسال بغداد رواتب موظفي حكومة الإقليم، اعتبر صباح أن ذلك كان "بسبب وجود مشكلة فنية"، مؤكّداً أن بغداد "لم تتحدث عن عدم إرسالها".

وأضاف: "طالبت حكومة كوردستان من بغداد مطلع يوليو تموز الماضي، إرسال رواتب شهر يونيو حزيران بأسرع وقتٍ ممكن".

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار 2023 على مشروع قانون الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وفي الـ 12 يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.