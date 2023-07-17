من إنجازات الكابينة الحكومية التاسعة.. انشاء مئات المراكز التعليمية وتحديث المناهج الدراسية

أربيل (كوردستان24)- اتخذت الحكومة التاسعة لاقليم كوردستان خطوات إصلاحية مهمة في شتى الجوانب والمجالات, وكان للقطاع التربوي التعليمي حصة كبيرة من الاهتمام الحكومي, الذي ترجمته من خلال إنشاء المئات من المراكز التعليمية في مختلف مدن الإقليم إلى جانب العمل على تحديث وتطوير المناهج التعليمية لكل المراحل الدراسية وبما يتناسب مع التطورات العالمية.

واستنادا إلى تقارير رسمية، نفذت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإقليم خلال الأربعة أعوام الماضية عددا من المشاريع والانشطة التعليمية الاستراتيجية في هذا القطاع من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات والتغييرات, وتحسين جودة التعليم لكل المراحل الدراسية, وتوفير بيئة مريحة ومناسبة للطلبة والتلاميذ، فضلا عن مراجعة وتحديث المناهج التعليمية ورقمنتها.

وفيما يتعلق بالبنى التحتية, أكدت التقارير الحكومية بأنه تم بناء 80 مدرسة وروضة أطفال، فيما يجري استكمال أكثر من 10 مدارس أخرى قيد الانشاء. كما تم تجديد 1300 مدرسة وروضة أطفال، وبناء 238 شعبة دراسية جديدة، فيما سيكتمل بناء 167 شعبة أخرى بحلول نهاية العام الجاري.

أما في مجال التدريب التربوي، فقد تم تطوير استراتيجية خاصة لتدريب الكوادر والملاكات التدريسية على مدى سبعة اعوام (2023-2030)، حيث سيتم الشروع بتنفيذ هذه الاستراتيجية بدءا من شهر أيلول-سبتمبر المقبل.

إلى جانب ذلك, فإن عمليات تنقيح وتغيير كبيرة أجريت على المناهج الدراسية في إقليم كوردستان من قبل الحكومة التاسعة.

وتشير التقارير إلى أنه تم تطوير 40 منهجاً دراسياً والعمل مستمر وفق خطة وزارة التربية والتعليم من أجل تعديل ٣٥ عنوانا اخر, فضلا عن رقمنة جميع الشؤون المتعلقة بالقطاع التعليمي، مثل بيانات المعلمين والموظفين والطلاب والمستودعات والمعدات ومنصات التدريب، ومنصات التعليم الإلكتروني، ومنصات النفقات والإيرادات، فضلا عن التواقيع و الهوامش وديوان وزارة التربية, إضافة إلى تفاصيل أخرى.

وفيما يتعلّق بالجودة، فقد تم إنشاء مجلس الثقة بناءً على توجيه السيد رئيس الوزراء، إذ تتمثل المهمة الأساسية لهذا المجلس بوضع المعايير المناسبة لعملية التعليم في إقليم كوردستان، لحين القيام بتنظيم العملية بشكل كامل. علما أنه تم تصنيف المدارس في الإقليم إلى أربعة مستويات وفقًا لمشروع بناء القدرات الذي اشتمل على جملة معايير لتقييم المدارس والكوادر التعليمية، وقد قامت الوزارة باجراء التقييم الشامل لهذا العام لجميع المراكز التعليمية التابعة لها.