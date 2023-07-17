السليمانية تباشر بإصدار جوازات السفر الإلكترونية

أربيل (كوردستان 24)- باشرت المديرية العامة للجوازات في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، بإصدار جواز السفر الإلكتروني.

ووفق النظام الجديد، سيكون بإمكان المواطنين الحصول على جوازهم خلال ساعةٍ واحدة، بتكلفة 91 ألف دينار.

وللراغبين بإصدار جواز سفر إلكتروني، يمكنهم التسجيل عبر تطبيق (جواز السفر العراقي الإلكتروني) المتوفر عبر النظامين (Android) و(ISO) وإدخال معلومات بطاقة فيزا كارد، بطاقة المعلومات، البطاقة الوطنية، جواز السفر القديم في حال التجديد.

وعلّقت مديرية جوازات السليمانية، عمل موظفيها خلال الـ 48 ساعة الماضية، وخضعتهم لدورة تدريبية على النظام الجديد، قبل أن يعودوا صباح اليوم للبدء بمهامهم.

وكانت مديرية جوازات أربيل أعلنت أمس الأحد المباشرة بإصدار جوازات السفر العراقي الإلكتروني.

ونظام إصدار الجواز الإلكتروني، متصل مباشرة بدائرة الجوازات العامة في بغداد، وجميع المعاملات المنجزة تدخل مباشرة إلى نظام الجوازات العام.

ويتميز جواز السفر الإلكتروني بجودة عالية، وعدم إمكانية تزويره، كما لا يمكن لأي شخصٍ استخدامه بدلاً عن صاحب الجواز الحقيقي.