جامعاتٌ أردنية تمنح حسومات على رسوم التسجيل لطلبة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قررت عددٌ من الجامعات الأردنية تقديم حسومات تشجيعية على الرسوم الدراسية لطلبة إقليم كوردستان الراغبين بإكمال تعليمهم في المملكة.

وقال القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية بأربيل، فؤاد خازر المجالي، إن الجامعة الأردنية وجامعة مؤتة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة آل البيت "قررت تقديم خصومات تشجيعية على الرسوم الدراسية لطلبة الإقليم الراغبين بالدراسة في المملكة".

يأتي ذلك، في إطار تشجيع التبادل الثقافي والعلمي بين الأردن وإقليم كوردستان، بحسب بيانٍ للقنصلية العامة للمملكة في أربيل، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، تتضمن هذه الحسومات التشجيعية "عدداً كبيراً من التخصصات، خاصة الطبية منها، ويمكن للطلبة الحصول على معلومات أكثر من خلال التواصل مع وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

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