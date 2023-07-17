بتوجيهٍ من مسرور بارزاني.. تشكيل لجنةٍ خاصة لمتابعة مشاكل "كفري"

أربيل (كوردستان 24)- بتوجيهٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، شُكِّلت لجنة لمتابعة المشاكل الخدمية التي يحتاجها أهالي قضاء "كفري" التابع لإدارة كرميان المستقلة.

وقال ممثل مجلس وزراء إقليم كوردستان، ويشيار قادر: بعد أن أوعز رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة، غادرنا إلى السليمانية وزرنا قضاء كفري والتقينا القائممقام ومسؤولي القضاء".

وأضاف في مؤتمرٍ صحفي اليوم الاثنين: هناك بعض المشاكل والاحتياجات الأساسية، وأيضاً هناك مشاريع خدمية تحتاج سيولة مالية لإكمال إنجازها.

وتابع: وهناك قضايا أخرى سنرفعها إلى رئيس الوزراء، كقضايا الأراضي وحفر الآبار، ومسائل أخرى متعلقة بمياه الشرب.

وأكّد قادر أن اللجنة "ستلتقي بالمحتجين وتستمع لمطالبهم عن كثب، ليعلموا أن طلباتهم مستجابة، وندرسها لاحقاً".

وأشار ممثل مجلس وزراء الإقليم إلى وجود العديد من المشاريع غير المنجزة "بسبب نقص السيولة في السليمانية".

وقال: قرار رئيس مجلس الوزراء جدّي بخصوص قضاء كفري، وبصفتنا لجنة مشكّلة بإيعازٍ من مسرور بارزاني، سندرس المشاكل بالتفصيل.

من جهته، رحّب قائممقام كفري، شمال نامق باللجنة، مؤكّداً أن مشاكل القضاء ليست جديدة، ولم يتغير أي شيء، رغم تغيير عدد من شاغلي منصب القائممقام.

معرباً في الوقت ذاته، عن أمله في حل المشاكل بالتنسيق مع جميع الأطراف.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان طمأن أمس الأحد، أهالي قضاء "كفري" بأنه تلقى طلباتهم وأوعز بتشكيل لجنةٍ خاصة لمتابعتها في أسرع وقت ممكن.

وقال في تغريدةٍ عبر تويتر: "أعزائي مواطني كفري، لكم كل الود والاحترام، أنا على علمٍ بطلباتكم، وقد قررت تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وإدارة كرميان المستقلة ومتابعة طلباتكم في أسرع وقت ممكن".

وأضاف مسرور بارزاني: "كونوا مطمئنين بأننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل خدمتكم وسأكون معكم بكل مشاعري".