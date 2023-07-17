سیاسة

الصدر يحذّر: "جهات مبغضة" حاولت نشر فتنة شيعية - شيعية باستعمال العنف

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر فتنة الشيعة

أربيل (كوردستان 24)- حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اليوم الاثنين 17 تموز/يوليو 2023، من "جهات مبغضة" تحاول زرع فتنة شيعية - شيعية من خلال حرقها لبعض المقرات.

وخلال اليومين الماضيين، وشهدت بعض المحافظات استهدافاً لمقرات "حزب الدعوة ومنظمة بدر وعصائب اهل الحق وحركة انصار الله الاوفياء".

وقال الصدر في تغريدة "وإذ نحن على أبواب محرم الحرام.. سارعت بعض الجهات المبغضة للإمام الحسين عليه السلام بالخصوص ولأهل البيت على وجه العموم.. الى نشر فتنة شيعية شيعية باستعمال العنف والسلاح ضد بعض المقرات. وإننا إذ نستنكر ذلك.. فإننا نحذر المؤمنين بعدم الانجرار خلف ذلك فإن هناك أطرافاً لن تتورع عن الدماء ونشر الفتنة لأجل مغانم دنيوية".

واضاف، "فلا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بعد مراجعة الحوزة.. والحوزة لن ترضى بذلك. فقد حذرناكم سابقاً أن الحرب ستكون عقائدية.. فلا ينبغي أن تكون الحرب دموية على الإطلاق فذلك محرم عقائدياً ودينياً".

وتابع الصدر "إن لم يسنّ قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق أو بغير نقد بناء فإن لنا طرقاً بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا.. مضافاً الى إن الوطن ما عاد يتحمل مثل هذه الأفعال اللامسؤولة".

وأشار الى أن "اجتماع بعض القوى السياسية البرلمانية لأجل سن هذا القانون تحت قبة البرلمان يعطي الأمل لنزع فتيل الفتنة بغض النظر عن ما يبتغونه من ذلك.. كما ينبغي الدقة في صياغة بنود هذا القانون وإلا كان كما يعبرون: (سيفاً ذا حدين)".

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