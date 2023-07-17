رئيس الوزراء مسرور بارزاني ينفذ أولى مطالب أهالي قضاء كفري

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني نفذ أولى مطالب أهالي قضاء كفري، مبيناً أنه سيحقق معظم مطالبهم الأخرى خلال أقرب وقت.

وقال بيشوا هورامي في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "وجه السيد رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الجهات المعنية إلى إيجاد معالجة سريعة للمشاكل التي يعاني منها قضاء كفري"، مؤكداً أن "سيادته وحكومة الإقليم يحاولان معالجة تلك المشاكل في أسرع وقت ممكن".

وأضاف هورامي: "أحد مطالب أهالي قضاء كفري كان ترقية درجة رئاسة بلدية كفري"، مشيراً إلى أنه "بعد أن رفعت وزارة البلديات والسياحة مطلبهم، وفقاً للمادة 10 من قانون إدارة البلديات رقم 6 لعام 1993، وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان على ترقية درجة رئاسة بلدية قضاء كفري من المستوى الثاني إلى المستوى الأول، وذلك لتقديم المزيد من الخدمات لأهالي القضاء".

ومنذ أكثر من أسبوع، يواصل أهالي قضاء كفري التابع لإدارة كرميان المستقلة اعتصاماً، يطالبون بإبداء الاهتمام بمنطقتهم وتقديم المزيد من الخدمات لها، حيث يقولون "إنهم تعرضوا للتجاهل ولسنوات عديدة من قِبل المسؤولين المحليين".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان طمأن أمس الأحد، أهالي قضاء "كفري" بأنه تلقى طلباتهم وأوعز بتشكيل لجنة خاصة لمتابعتها في أسرع وقت ممكن.

وقال في تغريدة عبر تويتر: "أعزائي مواطني كفري، لكم كل الود والاحترام، أنا على علم بطلباتكم، وقد قررت تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وإدارة كرميان المستقلة ومتابعة طلباتكم في أسرع وقت ممكن".

وأضاف مسرور بارزاني: "كونوا مطمئنين بأننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل خدمتكم وسأكون معكم بكل مشاعري".