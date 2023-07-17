سیاسة

مجلس القضاء الأعلى يوجّه المحاكم بملاحقة المسيئين للرموز الدينية

author_image سوار أحمد
العراق مجلس القضاء المحاكم الاساءة الرموز الدينية

أربيل (كوردستان 24)- وجّه مجلس القضاء الأعلى اليوم الإثنين 17 تموز/يوليو 2023، بتشديد الاجراءات بحق مرتكبي "جرائم الاساءة" الى الرموز والمعتقدات الدينية.

وأفاد المجلس في بيان، انه "بالنظر لشيوع جريمة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية في الآونة الأخيرة، وجّه مجلس القضاء الأعلى المحاكم المختصة بتشديد الاجراءات القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم التي تشكل مخالفة صريحة لاحكام المادة 372 من قانون العقوبات النافذ".

ودعا البيان مجلس النواب الى ضرورة المضي في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية بما يكفل "حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استخدامها منصات لإثارة الفتن وزعزعة الأمن المجتمعي والحفاظ على رمزية ومكانة المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية".

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