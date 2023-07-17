رئيس إقليم كوردستان يزور أذربيجان غداً الثلاثاء

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجري رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، غداً الثلاثاء، حيث سيلتقي الرئيس الأذري إلهام علييف في العاصمة باكو.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، أن "رئيس إقليم كوردستان ورئيس أذربيجان سيبحثان علاقات أذربيجان مع العراق وإقليم كوردستان، فضلاً عن تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وكان الرئيس الأذربيجاني قد دعا رئيس إقليم كوردستان إلى زيارة باكو خلال لقاء جمع بينهما على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا في الـ 18 من شباط الماضي.