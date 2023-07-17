الممثلة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة تباشر ممارسة مهامها

أربيل (كوردستان 24)- بحضور مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، باشرت الممثلة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة الأمريكية تريفة عزيز ممارسة مهامها.

وذكر مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان اليوم الاثنين، تلقت كوردستان24 نسخة منه، أن "مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، أشرف على استلام وتسليم منصب ممثل حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة بين بيان سامي عبد الرحمن، والممثلة الجديدة لحكومة الإقليم تريفة عزيز".

وأضاف البيان أن "سفين دزيي شكر بيان سامي عبد الرحمن على جهودها المبذولة كممثلة لحكومة الإقليم في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، كما هنأها بمناسبة استلام منصبها الجديد في مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان".

كما هنأ دزيي، بحسب البيان، الممثلة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة تريفة عزيزة مباشرتها لمهامها، وتمنى لها التوفيق والنجاح، وأعرب عن دعم مكتب العلاقات الخارجية الكامل لتريفة عزيز للنجاح في أداء واجباتها وخدماتها.

وعيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 17 تموز 2023، تريفة عزيز ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن تولت تريفة عزيز منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة. وقبل ذلك تدرجت على مدى 25 عاماً بمناصب مختلفة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. كذلك مثّلت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في واشنطن العاصمة خلال تسعينيات القرن الماضي.

وبعد ثماني سنوات تُوجِّت بالنجاح في واشنطن، تعود ممثلة حكومة إقليم كوردستان السابقة بيان سامي عبد الرحمن إلى إقليم كوردستان، وستشغل منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة للشؤون الخارجية والتغيّر المناخي في مكتب رئيس الحكومة بأربيل.

وسبق أن شغلت بيان سامي عبد الرحمن منصب ممثلة حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا لمدة 10 سنوات، كما قضت فترة طويلة في العمل الصحفي.