سیاسة

وزير الدفاع الفرنسي يزور إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو زيارة إقليم كوردستان الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، سيصل إلى إقليم كوردستان يوم غد الثلاثاء في إطار زيارة رسمية، وسيتم استقباله من قبل الرئيس بارزاني.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الدفاع الفرنسي قوات بلاده المنضوية في إطار عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إقليم كوردستان والعراق.

ويزور وزير الدفاع الفرنسي إقليم كوردستان لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار والتهديدات الإرهابية في المنطقة.

واجتمع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة، ومن المقرر بعد انتهاء زيارته لقطر أن يزور إقليم كوردستان غداً الثلاثاء.

وتُعد فرنسا واحدةً من الدول الأوروبية التي لديها علاقات تاريخية وقديمة مع إقليم كوردستان، فضلاً عن أنها لعبت دوراً كبيراً في تقديم الدعم والمُساندة إلى قوات البيشمركة أثناء مواجهتها لتنظيم داعش.

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