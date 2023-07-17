سیاسة

آنو جوهر لـ كوردستان24: لا أسباب أمنية لتعليق الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية

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کوردستان مطاري أربيل والسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، اليوم الاثنين، أنه لا توجد أسباب أمنية لتعليق الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية.

وقال آنو جوهر، في تصريح خاص لـ كوردستان24، إنه "لا توجد أسباب أمنية لتعليق الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية"، مشدداً على أن "تعليق الرحلات جاء بناء على قرار صادر من سلطة الطيران المدني العراقي وحتى إشعار آخر".

كما نفى آنو جوهر "انتشار أي قوات أمنية في مطاري أربيل والسليمانية الدوليين"، مؤكداً أن "تعليق الرحلات سيستمر خلال الساعات القليلة القادمة، ونحن على تواصل مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة".

 

يتبع.. 

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