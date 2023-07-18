أمن

واشنطن تعزّز قواتها في الشرق الأوسط.. وإيران تعلّق

منذ عام 2019 شهدت مياه الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة؛ سلسلةً من الهجمات على سفن الشحن في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
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تعبيرية
تعبيرية
الشرق الاوسط واشنطن إيران الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم الولايات المتحدة الأميركية إرسال مقاتلات إضافية من طرازي إف-35 وإف-16 إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، وسط انتقادات إيرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن بلادها ستعزز وجودها وقدرتها "على مراقبة مضيق هرمز والمياه المحيطة".

يأتي ذلك، في أعقاب اتهاماتٍ وجّهتها واشنطن لإيران بمحاولة احتجاز ومضايقة سفن شحن وناقلات نفط في الأشهر القليلة الماضية، وهو الاتهام الذي نفته طهران.

وفي أول رد فعل إيراني على الخطوة الأميركية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنّ بلاده تعتبر أن قرار واشنطن يزعزع الأمن في المنطقة.

مشيراً إلى أن طهران تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة عند الضرورة، وفق قوله، بحسب الجزيرة نت.

وذكر كنعاني أن دور الولايات المتحدة في الملفات المتعلقة بالأمن الإقليمي لم يكن دوراً سلمياً أو بنّاءً، ومن شأن مواقفها الحالية إثارة القلق في الخليج وزعزعة الأمن في المنطقة.

وأكد على أنه في حال القيام بأي "إجراءات استفزازية بالقرب من حدودنا البحرية؛ فإن قواتنا المسلحة قادرة على ضمان أمن حدودنا، وضمان أمن الملاحة البحرية والجوية في هذه المنطقة ونحتفظ بحقنا لاتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة عند الضرورة".

ومنذ عام 2019 شهدت مياه الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة؛ سلسلةً من الهجمات على سفن الشحن في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ويمرُّ نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز وفقاً لبيانات من شركة فورتكسا للتحليلات.

 

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