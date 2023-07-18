من بينها الدفاع.. تركيا والسعودية توقّعان عدة اتفاقيات ثنائية

أربيل (كوردستان 24)- وقّعت تركيا والمملكة العربية السعودية عدداً من مذكرات التفاهم في عدة مجالات، من بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى المملكة أمس الاثنين، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضاً قطر والإمارات ويعلّق عليها "آمالاً كبيرة" لجذب الاستثمارات والتمويل بغية تحفيف الضغط على الميزانية وتقليل التضخم المزمن والتغلب على ضعف العملة.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن بلاده وقعت عقدين مع شركة الصناعات الدفاعية التركية "بايكار" لشراء طائرات مسيرة "بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

وأضاف عبر تغريدةٍ على تويتر اليوم الثلاثاء، أن البلدين وقعا أيضاً خطة للتعاون الدفاعي.

كما وُقّعت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصال بين دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ووزارة الإعلام السعودية، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة.

هذه الزيارة تأتي في سياق تحرك الرياض تجاه تصفير الأزمات السياسية ذات الاتصال المباشر معها، إلى جانب التركيز السعودي على التنمية الاقتصادية واعتماد الحوار أساساً لتجاوز الخلافات السياسية، وهو ما يتماشى مع توجه السياسات التركية الحالية.

وبحضور مسوؤلين من البلدين، شهد منتدى الأعمال السعودي التركي المنعقد أمس في مدينة جدة، توقيع 9 اتفاقيات بين الجانبين، وبحثَ العديد من المجالات، منها الطاقة والسياحة ومشاريع البنى التحتية.

وكان الرئيس التركي قال إن العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في التطور، مؤكدا أن حكومته تسعى لرفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، انطلاقاً من التحسن الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بينهما.

واجتمع أردوغان مع ولي العهد السعودي في وقت متأخر أمس، وأهداه سيارة "توغ" المصنوعة محلياً في تركيا عقب لقائهما الثنائي وترؤسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة.