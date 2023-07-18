مفوضية الانتخابات تكشف أعداد الناخبين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن أعداد الناخبين الذين يحقّ لهم التصويت في انتخابات إقليم كوردستان.

ودعت رئاسة الإقليم في وقتٍ سابق، المفوضية للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان، في موعدها المقرّر 18/11/2023، أو مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية بتاريخ 18/12/2023.

وقالت المتحدّثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، إن عدد الناخبين في محافظة أربيل يبلغ مليون و312 ألف و601 ناخباً، موزّعين على 53 مركز اقتراع.

مؤكّدةً أن 1129 شخصاً جدّدوا معلوماتهم حتى الآن.

وبخصوص محافظة دهوك، أشارت غلاي إلى أن عدد الناخبين يبلغ 887 ألف و120 ناخباً، موزّعين على 41 مركز اقتراع، جدّد منهم 1575 شخصاً معلوماتهم.

في غضون ذلك، قالت المتحدّثة باسم المفوضية إن عدد ناخبي محافظة السليمانية يبلغ مليون و441 ألف و855 ناخباً، و79 مركز اقتراع، وجدّد 1114 شخصاً معلوماتهم.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت عن استعدادها للإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، وذلك ردّاً على دعوةٍ سابقة لرئاسة الإقليم.