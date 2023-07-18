سیاسة

مفوضية الانتخابات تكشف أعداد الناخبين في إقليم كوردستان

كانت المفوضية العليا أعلنت عن استعدادها للإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان جمانة غلاي مفوضية الانتخابات المفوضية العليا العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن أعداد الناخبين الذين يحقّ لهم التصويت في انتخابات إقليم كوردستان.

ودعت رئاسة الإقليم في وقتٍ سابق، المفوضية للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان، في موعدها المقرّر 18/11/2023، أو مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية بتاريخ 18/12/2023.

وقالت المتحدّثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، إن عدد الناخبين في محافظة أربيل يبلغ مليون و312 ألف و601 ناخباً، موزّعين على 53 مركز اقتراع.

مؤكّدةً أن 1129 شخصاً جدّدوا معلوماتهم حتى الآن.

جمانة غلاي
جمانة غلاي

وبخصوص محافظة دهوك، أشارت غلاي إلى أن عدد الناخبين يبلغ 887 ألف و120 ناخباً، موزّعين على 41 مركز اقتراع، جدّد منهم 1575 شخصاً معلوماتهم.

في غضون ذلك، قالت المتحدّثة باسم المفوضية إن عدد ناخبي محافظة السليمانية يبلغ مليون و441 ألف و855 ناخباً، و79 مركز اقتراع، وجدّد 1114 شخصاً معلوماتهم.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت عن استعدادها للإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، وذلك ردّاً على دعوةٍ سابقة لرئاسة الإقليم.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف