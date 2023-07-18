شهاب: بحث رئيسا الإقليم وأذربيجان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن العلاقات بين الإقليم وأذربيجان في مستوى جيد، مؤكّداً أنها ستتطوّر مستقبلاً في مجال التجارة والاقتصاد.

جاء ذلك، تعليقاً على زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، إلى أذربيجان ولقاء رئيسها إلهام علييف.

وقال شهاب في مؤتمرٍ صحفي بالعاصمة باكو: "هناك قواسم مشتركة بين الشعبين الكوردستاني والأذربيجاني، والكورد هناك صاروا جزءاً من أذربيجان، والتقارب الثقافي والاجتماعي والقواسم المشتركة يمهّدان الطريق لنا".

وأضاف: "علاقاتنا مع أذربيجان في مستواها الرسمي، وتتجه هذه الدولة نحو بنية تحتية قوية، لذلك يمكن لإقليم كوردستان الاستفادة من تجربتها".

وأشار شهاب إلى أن أحد الموضوعات التي ناقشها رئيسا الإقليم وأذربيجان، تمحوّر حول "تعزيز العلاقات الثنائية وتشجيع المستثمرين الأذربيجان للقدوم إلى كوردستان والاستثمار فيها".

وقال: "رحّب الرئيس الأذربيجاني بهذا الطرح، وأنا متأكد من أن الوفود التجارية والمستثمرين سيتبادلون في المستقبل ".

وتابع: "سبق أن التقى نيجيرفان بارزاني وإلهام علييف في مناسبتين منفصلتين، خلال مراسم أداء الرئيس التركي اليمين في أنقرة، وقبل ذلك في مؤتمر ميونيخ".

وزاد: "كان رئيس الإقليم حاضراً في المناسبتين والتقى خلالهما الرئيس الأذربيجاني، ويعدُّ تمثيل الشعب الكوردستاني هو الحضور القوي لرئيس الإقليم".