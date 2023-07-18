القوات الأمنية تقبض على "إرهابيين اثنين" في كركوك بـ"كمين محكم"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على "إرهابيين اثنين"، عملا ضمن ما يسمى بـ"ديوان الجند والشرطة الإسلامية" في كركوك، شمال العاصمة بغداد.

وأفاد بيان للوكالة، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة في محافظة كركوك من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وجاءت عملية إلقاء القبض، بحسب البيان بعد "متابعتهما واستدراجهما بكمين محكم".

وأضاف المصدر ذاته أن "المتهمين اعترفا بقيامهما بالانتماء الى عصابات داعش الإرهابي، ضمن ما يسمى بديوان الجند والشرطة الإسلامية، وتلقيهما مجموعة من التدريبات، فضلاً عن تسلمهما مبالغ مالية لقاء قيامهما بأعمال إرهابية".

واعترف المتهمان، بحسب المصدر ذاته، بـ"المشاركة في عمليات القتال ضد القوات الأمنية، كان أبرزها في معارك التحرير ومعارك الفتحة وقاطع علاس والعجيل".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المعنية، لينالا جزاءهما العادل".