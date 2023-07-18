شواني: إقرار قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة حول أراضي كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الثلاثاء 18 تموز/يوليو 2023، أن مجلس الوزراء الاتحادي، وافق على مشروع قانون إلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل، المتعلقة بالأراضي الزراعية في كركوك.

وقال خالد شواني للصحفيين، إن مشروع القانون يشمل 9 قرارات أصدرها "مجلس قيادة الثورة" منذ عام 1976، تم الاستيلاء بموجبها على الأراضي الزراعية للكورد والتركمان في كركوك.

وأكد شواني أن "المشروع تم إدراجه في برنامج عمل الحكومة من قبل ائتلاف إدارة دولة، وشهد الكثير من المناقشات في الفترة الماضية"، موضحاً أنهم كانوا قد توصلوا إلى اتفاق مع أطراف الائتلاف حول ضرورة إلغاء تلك القرارات.

وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون سيرسل إلى مجلس النواب، داعياً النواب والكتل الكوردستانية إلى العمل على إقراره، مؤكدا في الوقت نفسه، انه "تمت صياغة مشروع القانون بطريقة لن تضر بأيّ من مكونات كركوك، كما سيتم تعويض كل المتضررين".

ويواصل الفلاحون الكورد والتركمان اعتصاماً في طوبزاوا بكركوك منذ شهر أيار الماضي، وذلك احتجاجا على محاولات الاستيلاء على اراضيهم، يطالبون فيه بإلغاء قرارات العهد السابق التي حولّت ملكية أراضيهم إلى الحكومة العراقية.