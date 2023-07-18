سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسلمين بحلول العام الهجري الجديد

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني تهنئة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 18 تموز (يوليو) 2023، تهنئة إلى المسلمين كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إشراقة العام الهجري الجديد ١٤٤٥، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في كوردستان والعالم.
وفي هذه المناسبة المباركة، نسأل المولى القدير أن يجعل العام الهجري الجديد زاخراً بالرخاء وبمزيد من التقدم والتطور لكوردستان، وأن يعم الأمن والسلام العالم بأسره.

كما نؤكد على تعزيز القيم النبيلة للإسلام الحنيف، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي، وقبول الآخر، استلهاماً من الفكر الديني السمح.

مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان

18 تموز 2023

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف