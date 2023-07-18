رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسلمين بحلول العام الهجري الجديد

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 18 تموز (يوليو) 2023، تهنئة إلى المسلمين كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إشراقة العام الهجري الجديد ١٤٤٥، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في كوردستان والعالم.

وفي هذه المناسبة المباركة، نسأل المولى القدير أن يجعل العام الهجري الجديد زاخراً بالرخاء وبمزيد من التقدم والتطور لكوردستان، وأن يعم الأمن والسلام العالم بأسره.

كما نؤكد على تعزيز القيم النبيلة للإسلام الحنيف، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي، وقبول الآخر، استلهاماً من الفكر الديني السمح.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

18 تموز 2023