حفر آبار وتأهيل مدارس وملاعب.. مسرور بارزاني يُصدر حزمة قرارات لقضاء كفري

أربيل (كوردستان 24)- اتخذ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، عددا من القرارات المهمة، والتي تصب لصالح اهالي قضاء كفري واعادة اعمار منطقتهم، واوعز الى جميع وزارات ومؤسسات حكومة الاقليم بتنفيذ المطالب الادارية لسكان تلك المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء 18 تموز 2023، بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي، قرارات رئيس حكومة إقليم كوردستان الخاصة بأهالي كفري.

ومن جملة قرارات رئيس الإقليم، تم التوجيه بتخصيص 300 مليون دينار لإعادة تأهيل 16 مدرسة في كفري، إلى جانب توفير ثلاث سيارات إسعاف طبية تم شراؤها اليوم في أربيل وإرسالها إلى قضاء كفري.

ولحل مشكلة شح المياه في القضاء، أوعز مسرور بارزاني بحفر خمسة آبار مياه، حيث تبلغ تكلفة البئر الواحد 80 مليون دينار.

وكذلك قرر رئيس الوزراء مسرور بارزاني بناء بعض عدد من المصانع الاستثمارية الكبيرة، وخاصة مصنع الجص في كفري.

وسيتم تخصيص 296 مليون دينار إضافية لتجديد ملعب رياضي، وكذلك تزويد 24 فريقا رياضيا بالمعدات الرياضية اللازمة.

ومن القرارات الأخرى التي اتخذها رئيس الحكومة لأهالي كفري، هو توصية جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بتنفيذ المطالب الادارية لسكان قضاء كفري.

وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، ان الموازنة الخاصة بتنفيذ هذه القرارات والتي اتخذها رئيس الوزراء مسرور بارزاني لأهالي كفري جاهزة للتنفيذ بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بتنفيذ القرارات، قال بيشوا هوراماني، إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء مسرور بارزاني ستشرف على تنفيذ القرارات بالتنسيق مع إدارة كرميان المستقلة وستشرف اللجنة على تنفيذ القرارات.

وأضاف هوراماني، إنه من أجل تلبية المطالب الصحية لأهالي كفري، سيتم تشكيل لجنة في وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان تحت إشراف وزير الصحة لتلبية مطالب أهالي كفري ومعالجة المشاكل الصحية في الإقليم.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان طمأن يوم الأحد، أهالي قضاء "كفري" بأنه تلقى طلباتهم وأوعز بتشكيل لجنةٍ خاصة لمتابعتها في أسرع وقت ممكن.

وقال في تغريدةٍ عبر تويتر: "أعزائي مواطني كفري، لكم كل الود والاحترام، أنا على علمٍ بطلباتكم، وقد قررت تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وإدارة كرميان المستقلة ومتابعة طلباتكم في أسرع وقت ممكن".

وأضاف مسرور بارزاني: "كونوا مطمئنين بأننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل خدمتكم وسأكون معكم بكل مشاعري".

وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني نفذ أولى مطالب أهالي قضاء كفري، مبيناً أنه سيحقق معظم مطالبهم الأخرى خلال أقرب وقت.

ومنذ أكثر من أسبوع، يواصل أهالي قضاء كفري التابع لإدارة كرميان المستقلة اعتصاماً، يطالبون بإبداء الاهتمام بمنطقتهم وتقديم المزيد من الخدمات لها، حيث يقولون "إنهم تعرضوا للتجاهل ولسنوات عديدة من قِبل المسؤولين المحليين".