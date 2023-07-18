وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد في العراق

أربيل (كوردستان 24)- تسلم وزير الخارجيَّة الاتحادي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء 18 تموز/يوليو 2023، أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن هيتشن، فيما بحثا العلاقات الثنائية والتطورات السياسية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن" وزير الخارجية فؤاد حسين تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن هيتشن"، مبينة، أنه" جرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضافت، أن" الجانبين بحثا نتائج زيارة وزير الخارجية الأخيرة والوفد المرافق له إلى بريطانيا، والتأكيد على أهمية متابعة ما تمخض عن الزيارة من قبل الجانبين، واستكمال مخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأكد وزير الخارجية دعمه "لجهود السفير الجديد في تطوير العلاقات بين بغداد ولندن بما يحقق المصالح المشتركة".

من جانبه، أكد السفير البريطاني الجديد "تطلعه للعمل والتعاون وتحقيق أفضل العلاقات مع العراق"، مُثمناً" دور العراق في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".