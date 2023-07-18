سیاسة

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد في العراق

author_image سوار أحمد
العراق وزير الخارجي فؤاد حسين السفير البريطاني

أربيل (كوردستان 24)- تسلم وزير الخارجيَّة الاتحادي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء 18 تموز/يوليو 2023، أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن هيتشن، فيما بحثا العلاقات الثنائية والتطورات السياسية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن" وزير الخارجية فؤاد حسين تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن هيتشن"، مبينة، أنه" جرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضافت، أن" الجانبين بحثا نتائج زيارة وزير الخارجية الأخيرة والوفد المرافق له إلى بريطانيا، والتأكيد على أهمية متابعة ما تمخض عن الزيارة من قبل الجانبين، واستكمال مخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأكد وزير الخارجية دعمه "لجهود السفير الجديد في تطوير العلاقات بين بغداد ولندن بما يحقق المصالح المشتركة". 

من جانبه، أكد السفير البريطاني الجديد "تطلعه للعمل والتعاون وتحقيق أفضل العلاقات مع العراق"، مُثمناً" دور العراق في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف