أردوغان وبن سلمان يوقعان اتفاقيات استثمارية ودفاعية تشمل شراء مسيّرات تركية

أربيل (كوردستان 24)- في إطار سعيه لضمان تأمين تدفق مالي لإنعاش اقتصاد بلاده، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية تشمل الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع.

ويعاني الاقتصاد التركي تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية، ويعول أردوغان الذي تحمله جولة إلى السعودية وقطر والإمارات على تعزيز الاستثمارات الخليجية في بلاده.

وزار أردوغان السعودية في مستهل جولة إقليمية تشمل قطر والإمارات.

وهذه الزيارة الثانية لأردوغان للسعودية منذ المصالحة بين البلدين في نيسان/أبريل 2022، إثر قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 والتي أحدثت شرخا بين القوتين الإقليميتين.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الزعيمين أجريا مباحثات أعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات.

وذكرت "واس" أن الطرفين وقعا ثلاث مذكرات تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار المباشر والتعاون الإعلامي، وخطة تنفيذية للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير وعقدين مع شركة "بايكار للتكنولوجيا" للصناعات الدفاعية والجوية، لا سيما الطائرات المسيّرة.

وكتب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على تويتر صباح الثلاثاء أنه وقع "عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

ولم يحدد الوزير عدد أو نوع المسيّرات التي ستحصل عليها السعودية بموجب هذه الصفقة ولا موعد تسلّمها.

ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس التركي إلى الدوحة قبل أن يستقبله امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصره، بحسب وسائل الاعلام القطرية.