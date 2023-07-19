واشنطن تسمح لبغداد بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوكٍ غير عراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤولٌ أميركي إن بلاده وافقت على إعفاء العراق مدة 120 يوماً من سداد تكلفة الكهرباء لإيران وإيداعها في بنوكٍ غير عراقية.

يأتي ذلك، في أعقاب مطالبة بغداد واشنطن بحل مشكلة المستحقات المالية لإيران عن صادراتها من الغاز والكهرباء إلى العراق.

وقال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقّع، الثلاثاء، على إعفاءٍ جديد يتعلق بالأمن القومي يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية، وفق رويترز.

وأضاف المسؤول أن بلاده تأمل في أن يساعد الإعفاء الذي يمتد 120 يوماً في تخفيف الضغط الإيراني على العراق للحصول على الأموال التي كان من الممكن في السابق إيداعها في حسابات مقيدة في العراق فقط.

ويسمح الإعفاء الجديد للعراق بإيداع مدفوعات الكهرباء الإيرانية في حسابات مقيدة ببنوك خارج العراق.

لكن إيران لا تزال بحاجة لإذن الولايات المتحدة للحصول على تلك الأموال ولا يمكنها التصرف فيها إلا للأغراض الإنسانية.

وسبق أن أصدر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في الـ 21 مارس آذار 2023، استثناءً لمدة 120 يوماً، يسمح للعراق بأن يدفع لإيران نظير واردات الكهرباء.

وكان وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أكّد في يونيو حزيران الماضي لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض-على ضرورة إيجاد حل لمشكلة مستحقات إيران المالية، لأنها تؤثر تأثيراً مباشراً على القطاع الكهربائي في العراق.

وتغيب الأرقام الرسمية لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، لكن أرقاماً غير رسمية تشير إلى وجود نحو 50 مليار دولار في كل من الصين والعراق واليابان وكوريا الجنوبية ولا يمكن تحويلها إلى إيران بسبب العقوبات.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أعلن في الـ 11 تموز يوليو 2023، عن التوصل إلى اتفاق عراقي إيراني لحل أزمة الكهرباء من خلال مقايضة الغاز بالنفط الأسود.

وبموجب الاتفاق، سيُقايض الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالنفط الخام العراقي والنفط.

الاتفاق الجديد، سيؤدي إلى إعادة تشغيل المحطات الكهربائية العراقية، وتسديد الديون المترتبة على العراق جراء شراء الغاز الإيراني للسنوات الماضية، يقول السوداني إنها بلغت أكثر من 11 مليار يورو.