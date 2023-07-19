إصابة عسكريَين سوريَين في قصفٍ إسرائيلي بمحيط دمشق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإعلام الرسمي السوري، عن إصابة عسكريين اثنين جراء قصفٍ، قالت إنه من إسرائيلي، استهدف نقاطاً بمحيط العاصمة دمشق.

وقالت وكالة سانا، نقلاً عما أسمته بـ "المصدر العسكري"، أنه في نحو الساعة الـ 12:25 بعد منتصف الليل، نفذت إسرائيل قصفاً جوياً برشقات صاروخية من جهة شمال الجولان السوري مستهدفاً بعض النقاط بمحيط دمشق.

المصدر ذاته، أكّد أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها"، بحسب سانا.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية على مناطق متفرّقة من سوريا، طالت مواقع للجيش السوري النظامي وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ولم تعترف إسرائيل بتنفيذ معظم تلك الضربات، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وتشهد سوريا منذ عام 2011، نزاعاً دامياً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.