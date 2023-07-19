مقاتلة روسيّة تعرقل تحليق طائرةٍ أميركية في أجواء سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولٌ عسكري أميركي، إن طائرة حربية روسية حلّقت على مقربة من طائرة استطلاع أميركية من طراز- MC12- في أجواء سوريا، واصفاً الأمر بالعمل "غير الآمن" عرّض حياة الطاقم الأميركي للخطر.

وتندرج الواقعة في سياق من الحوادث بين طائرات روسية وأميركية في الأجواء السورية، ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وفق فرانس برس.

وقال اللفتنانت جنرال، أليكس غرينكويتش، أن "مقاتلة روسية من نوع سو-35 اقتربت بشكل كبير ومخالف للقواعد والبروتوكولات المعمول بها، من طائرة أميركية كانت تنفّذ عمليات دعماً لتحالف القضاء على تنظيم "داعش".

مؤكداً في بيان له، أن الطائرة الأميركية اضطرت لعبور مسار جوي مليء بالاضطرابات من جراء تحليق المقاتلة الروسية على مقربة منها "ما قلّص قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بشكلٍ آمن وعرّض حياة أفراده للخطر".

وقال غرينكويتش إن هذا الأمر يعكس "مستوىً جديداً من الأفعال غير الآمنة وغير المهنية للطائرات الروسية العاملة في سوريا".

وفي وقتٍ سابق من الشهر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة أن طائرة روسية اعترضت مرتين خلال 24 ساعة مسيّرات أميركية من نوع- MQ9- بما في ذلك بإطلاق قنابل مضيئة أمامها.

وفي آذار/مارس، قالت واشنطن إن طائرة روسية تسببت في تحطم طائرة مسيّرة تابعة لها أثناء تحليقها فوق البحر الأسود، في حين نفت موسكو مسؤوليتها.