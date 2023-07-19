سیاسة

‎ رئيس إقليم كوردستان يبارك للمسلمين السنة الهجرية الجديدة

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أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان بياناً يبارك فيه للمسلمين حلول العام الهجري الجديد، راجياً أن تحمل السنة الجديدة معها الخير والسعادة والطمأنينة لكل الانسانية، مؤكداً على تعميق ثقافة التعايش السلمي وقبول الاخر والتسامح بين جميع المكونات في كوردستان.

 

وفيما يلي نص البيان

أبارك بحرارة لكل الأخوات والإخوة من مسلمي كوردستان والعراق والعالم ذكرى الأول من محرم ورأس السنة الهجرية، راجياً أن تحمل السنة الجديدة معها الخير والسعادة والطمأنينة لكل الإنسانية وتكون سنة نجاح وأفراح للجميع.

وفي هذه الذكرى المباركة نؤكد الحفاظ على تعميق ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر والتسامح بين جميع المكونات الدينية والعرقية بكوردستان وأن نعمل جميعنا معاً من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبنا وبلدنا.

مبارك للجميع رأس السنة الهجرية الجديدة وكل عام وأنتم بخير.

 

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

الأول من محرم 1445

19 تموز 2023

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