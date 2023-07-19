أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2023

أربيل (كوردستان24)- أصبحت سنغافورة في صدارة الترتيب العالمي، من حيث قوة جواز السفر متقدمة على اليابان، حيث يسمح حامل جواز السفر السنغافوري بالدخول بدون تأشيرة إلى 192 وجهة عالمية، ويأتي جواز السفر الافغاني في المرتبة 103 متذيلا القائمة في المرتبة الاخيرة، وفقاً لأحدث مؤشر من "Henley Passport".

وبحسب قائمة جوازات السفر الاقوى في العالم لعام 2023، جاء جواز السفر العراقي في المرتبة 102، ويمكن لحاملي جواز السفر العراقي السفر بدون تأشيرة الى 29 دولة.

ووفقاً لقائمة Henley & Partners لأقوى جوازات السفر هذا العام، احتلت جوازات ثلاث دول أوروبية المرتبة الثانية في القائمة وهو ألمانيا وإيطاليا واسبانيا.

كما احتلت استراليا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد المرتبة الثالثة في القائمة، ويمكن لمواطنيهم السفر الى 189 دولة دولة وجزيرة بدون تأشيرة.

بعد 5 سنوات في القمة، تراجعت اليابان إلى المركز الثالث حيث انخفض عدد الوجهات التي يمكن لجواز السفر الوصول إليها بدون تأشيرة، وفقاً للتصنيف الذي نشرته شركة استشارات الهجرة Henley & Partners ومقرها لندن.

بينما تراجعت الولايات المتحدة، التي تصدرت التصنيف قبل ما يقرب من عقد من الزمان، مرتبتين إلى المركز الثامن. فيما قفزت المملكة المتحدة، بعد الركود الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مرتبتين إلى المركز الرابع، وهو المركز الذي احتلته آخر مرة في عام 2017، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعد سنغافورة نقطة جذب للثروة، مع التدفق الأخير مدفوعاً بقمع الشركات الخاصة في الصين والمخاوف من التوترات الجيوسياسية. لكن الحصول على امتياز استخدام وثيقة السفر الخاصة بالمدينة الدولة ليس بالأمر السهل. إذ منحت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة الجنسية لنحو 23100 شخص العام الماضي، واستبعدت السلطات في وقت سابق من هذا العام القيام بذلك على أساس صافي ثروة الأفراد.