بغداد تنفي استلامها توجيهاً أميركياً حول السماح بدفع مستحقات الغاز الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، استلامها أي توجيهٍ رسمي حول سماح الولايات المتحدة للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني.

وكانت وكالة رويترز البريطانية، نقلت عن مسؤولٍ أميركي قوله، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقّع على إعفاءٍ جديد يسمح للعراق لمدة 120 يوماً بسداد تكلفة الكهرباء لإيران ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية.

وقال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، إن "موضوع سماح واشنطن للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني لمدة 120 يوماً، نشر في الإعلام فقط ولم يصلنا أي شيء رسمي".

مشيراً إلى أن "هناك مبالغ محجوزة تابعة للجانب الإيراني وتسديدها إما بالمال أو من خلال النفط"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف: "في حال منحت الولايات المتحدة الموافقة على صرف المستحقات، فمن الممكن أن تصرف جزءاً منها أموال والجزء الآخر وقود".

وكان وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أكّد في يونيو حزيران الماضي لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض-على ضرورة إيجاد حل لمشكلة مستحقات إيران المالية، لأنها تؤثر تأثيراً مباشراً على القطاع الكهربائي في العراق.

وتغيب الأرقام الرسمية لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، لكن أرقاماً غير رسمية تشير إلى وجود نحو 50 مليار دولار في كل من الصين والعراق واليابان وكوريا الجنوبية ولا يمكن تحويلها إلى إيران بسبب العقوبات.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أعلن في الـ 11 تموز يوليو 2023، عن التوصل إلى اتفاق عراقي إيراني لحل أزمة الكهرباء من خلال مقايضة الغاز بالنفط الأسود.

وبموجب الاتفاق، سيُقايض الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالنفط الخام العراقي والنفط.

الاتفاق الجديد، سيؤدي إلى إعادة تشغيل المحطات الكهربائية العراقية، وتسديد الديون المترتبة على العراق جراء شراء الغاز الإيراني للسنوات الماضية، يقول السوداني إنها بلغت أكثر من 11 مليار يورو.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في الـ 21 مارس آذار 2023، استثناءً لمدة 120 يوماً، يسمح للعراق بأن يدفع لإيران نظير واردات الكهرباء.