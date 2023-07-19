سیاسة

وفد كوردستان يناقش عدة قضايا مع مسؤولين حكوميين ببغداد

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من اجتماعات الوفد مع مسؤولين في بغداد
من اجتماعات الوفد مع مسؤولين في بغداد
کوردستان أوميد صباح الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- ناقش وفد حكومة إقليم كوردستان خلال اجتماعاتٍ عقدها مع مسوؤلين في الحكومة الاتحادية وشركة "سومو"  ببغداد، القضايا المالية ومخصصات الإقليم من الميزانية وصادراته النفطية.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، والذي يترأس الوفد الحكومي، أوميد صباح: "تضمنت اجتماعتنا مع المسؤولين ببغداد عدة مواضيع، أبرزها الشؤون المالية وميزانية الإقليم".

وأضاف في بيانٍ له، الأربعاء: "كما ناقشنا مرجعية الميزانية للأشهر السابقة ومسألة الإيرادات غير النفطية، وتمويل قوات البيشمركة والدولار النفطي".

ولفت صباح إلى أن الوفد "زار مقر شركة سومو وبحث خلال الاجتماع إمكانية تصدير النفط أو عدم تصديره، كذلك تطرق المجتمعون إلى مسألة شركات النفط العاملة في كوردستان".

وحول زيارة الوفد إلى وزارة التخطيط العراقية، قال صباح إنهم "ناقشوا موضوع الميزانية الاستثمارية والتنموية لمحافظات إقليم كوردستان".

في غضون ذلك، أجرى وفد الإقليم زيارةً إلى رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي خلف، وتهنئته بالمنصب الجديد.

وكان وفدٌ من كوردستان توجّه في الـ 16 يوليو تموز الجاري، إلى بغداد لمناقشة ومتابعة تنفيذ الفقرات الخاصة باستحقاقات وحقوق الإقليم في الموازنة العامة.

 

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