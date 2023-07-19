إقليم كوردستان يعتزم فتح ممثليات له في عددٍ من الدول.. بينها عربية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، سفين دزيي، أن لدى الإقليم 14 مكتب تمثيلي في دولٍ مختلفة حول العالم.

معرباً عن عزم حكومة كوردستان على فتح ممثليات في دولٍ أخرى، خاصة في الدول العربية.

وقال سفين في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن أذربيجان من المقرر أن تفتتح قنصليتها العامة في كوردستان، وستتوجه الخطوط الجوية الأذربيجانية من وإلى الإقليم.

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، التقى أمس الثلاثاء بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بالعاصمة باكو، في زيارةٍ رسمية تهدف إلى تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وجود عشرات القنصليات بالإقليم وافتتاح أخرى جديدة، "دليلٌ على مكانة إقليم كوردستان الخاصة"، كما يقول دزيي ويضيف: "هؤلاء الممثلون يطبقون سياسيات حكوماتهم من حيث تعزيز العلاقات مع أربيل".

في غضون ذلك، أكّد مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان، أن قطر ستفتتح قريباً قنصليتها بأربيل، بعد موافقة مجلس الوزارء العراقي على طلب الدوحة الذي تقدّمت به فبراير شباط الماضي.

ووفق دزيي، فإن مكتب العلاقات الخارجية بالإقليم في صدد تغيير هيكلة المكتب والعمل على توسيعه، ليصبح مركزاً قوياً قادراً على بناء علاقات مع دول العالم.

ويوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية.