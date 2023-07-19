ملا بختيار يلوّح بحدوث "انفجار" داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المجلس الأعلى للسياسة والمصالح في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ملا بختيار، إن انفجاراً قادماً سيحدث داخل الاتحاد الوطني.

حديث ملا بختيار جاء في مقطع فيديو نشره اليوم الأربعاء على صفحته في الفيسبوك، وأشار فيه إلى وجود مئات الأشخاص مثله لديهم مواقف وآراء مما يحدث داخل الاتحاد.

وجدّد تأكيده على أن الوضع داخل الاتحاد الوطني "لن يبقى على حاله"

وأضاف: "للأسف، أعلم أن هناك آلاف الأعضاء والكوادر والبيشمركة في الاتحاد الوطني قلقون من الوضع الراهن".

لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن التغييرات "قادمة لا محالة".

وقال: الاتحاد الوطني قوة تاريخية عظيمة، لكن سوف ينفجر الوضع بداخله ولن يبقى كما هو، فهناك طاقات هائلة ترغب بالتغيير".