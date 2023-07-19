فؤاد حسين لنظيره السويدي: يجب منع تكرار الأفعال المسيئة للإسلام والقرآن الكريم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن الوزير فؤاد حسين أكد لنظيره السويدي ضرورة منع تكرار الأفعال المسيئة للإسلام والقرآن الكريم.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية، إن "نائب رئيس مجلس وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أجرى ، اليوم، اتصالاً هاتفيّاً، بنظيره السويديّ توبياس بيلستروم"، مبيناً، أنه "جرت، خلال الاتصال، مناقشة تهديد حارق القرآن الكريم بتكرار فعلته يوم غد الخميس 20 تموز 2023، مع شخص آخر من العراق أمام السفارة العراقيَّة في ستوكهولم".

وأكد حسين على "خطورة هذه المواقف وتكرارها الذي يدل على عمل ممنهج"، لافتاً إلى، أن "القرآن كريم راسخ في قلوب أكثر من ملياري مسلم حول العالم".

ودعا حسين "الحكومة السويديَّة إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن الكريم، والتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازيَّة التي تحرض على العنف وتغذيّ الكراهيَّة والعنصريَّة والتطرف، والتي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات"، لافتًا إلى "أهمّيَّة أنَّ يكون هناك موقف دوليّ حازم إزاءها ينطلق من القوانين والأعراف الدوليَّة التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات".

وشدد على "حرص الحكومة والشعب العراقيّ على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسيَّة المقيمة في بغداد، ومنها بعثة مملكة السويد"، لافتا إلى "أهمية احترام حريَّة التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستوريَّة والقانونيَّة وبما لا يشكل إساءة للأديان أو حرية المعتقد".

من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة السويديّ عن "استنكار حكومة بلاده لهذا العمل"، مُؤكِّداً أنَّ "الحكومة السويديّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعاديَّة للإسلام، وإنَّها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعاديَّة للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة".

وجدد "التزام الحكومة السويديَّة بحماية السفارة العراقيَّة في ستوكهولم".