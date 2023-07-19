اقتصاد

وزير النفط الاتحادي يرحب بالشركات السعودية

author_image سوار أحمد
العراق حيان عبد الغني النفط السعودية

أربيل (كوردستان 24)- رحّب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، حيّان عبد الغني، اليوم الأربعاء، بالتعاون والشراكة والاستثمار مع الشركات السعودية العاملة في قطاع النفط والطاقة.

وجاءت تصريحات عبد الغني، خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من وزارة الطاقة السعودية، مؤلف من مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز  في المملكة، محمد بن عبد الرحمن البراهيم، والوفد المرافق الذي ضم عدداً من المسؤولين والمستشارين  في وزارة الطاقة وشركة ارامكو السعودية .

وقال حيان عبد الغني، ان "هذا اللقاء يأتي استكمالاً لنتائج زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى المملكة ورغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، والاسراع في تحويل المشاريع المشتركة الى التنفيذ العملي الفعلي، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

وعبّر عن وترحيب العراق بالشركات السعودية للاستثمار والمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز والتصفية والبنى التحتية وغيرها.

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