وزير الدفاع الفرنسي يصل إلى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل في إطار زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجتمع بالرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ووصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الثلاثاء 18 تموز يوليو 2023، إلى العراق، والتقى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الدفاع ثابت العباسي، كما تفقد الجنود والفريق الاستشاري لجيش بلاده في العراق.

وفي وقت سابق، في إطار زيارته إلى المنطقة، اجتمع وزير الدفاع الفرنسي مع كبار المسؤولين في السعودية وقطر، وبحث معهما العلاقات السياسية والعسكرية بين بلاده ودول الخليج.

وتُعد فرنسا واحدةً من الدول الأوروبية التي لديها علاقات تاريخية وقديمة مع إقليم كوردستان، فضلاً عن أنها لعبت دوراً كبيراً في تقديم الدعم والمُساندة إلى قوات البيشمركة أثناء مواجهتها لتنظيم داعش.