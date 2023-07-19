بتوجيه من رئيس حكومة كوردستان.. تحويل ناحية حرير التابعة لأربيل إلى قضاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وافق على تحويل ناحيتي حرير وباسرمة إلى قضاء.

وقال أوميد خوشناو، في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه "بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ولأجل تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، تقرر تحويل ناحيتي حرير وباسرمة إلى قضاء".

وتابع: "من أجل تحسين تسيير الشؤون الإدارية للمواطنين في الدوائر الحكومية، وبعد استحداث أقضية (بيرمام وعنكاوا وقوشتبة) في محافظة أربيل، تقرر تحويل ناحيتي حرير وباسرمة إلى قضاء".

وأشار إلى أنه "لهذا الغرض سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة قريباً".