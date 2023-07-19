نيجيرفان بارزاني يشدد على ضرورة مواصلة التحالف الدولي وفرنسا دعمهما للعراق وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة التحالف الدولي وفرنسا دعمهما للعراق وإقليم كوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في أربيل، "تعد زيارة وزير الدفاع الفرنسي، رسالة مهمة لاستمرار وأهمية الصداقة الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف: "عقدنا اجتماعاً جيداً، وناقشنا محاربة داعش ومواجهة الإرهاب والتطرف، كما اتفقنا على أن داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

كما شدد على "ضرورة مواصلة التحالف الدولي وفرنسا دعمهما للعراق وإقليم كوردستان".

وأشار إلى "أننا وجهنا شكرنا إلى فرنسا على دعمها وصداقتها المستمرة مع شعب كوردستان"، مؤكداً أن "شعب كوردستان لن ينسى أبداً مساعدة ودعم فرنسا" لإقليم كوردستان في مختلف المراحل.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان عن ترحيبه "بالاتفاق الموقع بين العراق وفرنسا"، مشيراً إلى "أننا كنا متفقين على أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار، وضرورة عودة الإيزيديين إليها".

ووصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل في إطار زيارة رسمية، وبعد اجتماعه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عقد الجانبان مؤتمراً صحافياً مشتركاً.

كما من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم غد الخميس 20 تموز يوليو 2023، بالرئيس مسعود بارزاني.

ووصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الثلاثاء 18 تموز يوليو 2023، إلى العراق، والتقى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الدفاع ثابت العباسي، كما تفقد الجنود والفريق الاستشاري لجيش بلاده في العراق.

وفي وقت سابق، في إطار زيارته إلى المنطقة، اجتمع وزير الدفاع الفرنسي مع كبار المسؤولين في السعودية وقطر، وبحث معهما العلاقات السياسية والعسكرية بين بلاده ودول الخليج.

وتُعد فرنسا واحدةً من الدول الأوروبية التي لديها علاقات تاريخية وقديمة مع إقليم كوردستان، فضلاً عن أنها لعبت دوراً كبيراً في تقديم الدعم والمُساندة إلى قوات البيشمركة أثناء مواجهتها لتنظيم داعش.