وزير الدفاع الفرنسي: لدينا علاقة ودية وروحية مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، أن لدى بلاده علاقة ودية وروحية مع إقليم كوردستان، معرباً عن سعادته بإجرائه أول زيارة للإقليم.

وقال سيباستيان لوكورنو، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في أربيل، "هذه هي زيارتي الأولى لإقليم كوردستان"، مشدداً على أنه "لدينا علاقة ودية وروحية مع إقليم كوردستان، ولن أنسى هذه الزيارة أبداً".

وأشار إلى أن "تهديد داعش لم ينته بعد، وينبغي أن نواصل بذل جهودنا لمحاربة الإرهاب"، مؤكداً أنه "لمواجهة الإرهاب، ينبغي أن نتعاون أكثر في التنسيق الاستخباراتي، إضافة إلى تقديم المشورة والتدريب".

ووصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل في إطار زيارة رسمية، وبعد اجتماعه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عقد الجانبان مؤتمراً صحافياً مشتركاً.

كما من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم غد الخميس 20 تموز يوليو 2023، بالرئيس مسعود بارزاني.

ووصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الثلاثاء 18 تموز يوليو 2023، إلى العراق، والتقى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الدفاع ثابت العباسي، كما تفقد الجنود والفريق الاستشاري لجيش بلاده في العراق.

وفي وقت سابق، في إطار زيارته إلى المنطقة، اجتمع وزير الدفاع الفرنسي مع كبار المسؤولين في السعودية وقطر، وبحث معهما العلاقات السياسية والعسكرية بين بلاده ودول الخليج.

وتُعد فرنسا واحدةً من الدول الأوروبية التي لديها علاقات تاريخية وقديمة مع إقليم كوردستان، فضلاً عن أنها لعبت دوراً كبيراً في تقديم الدعم والمُساندة إلى قوات البيشمركة أثناء مواجهتها لتنظيم داعش.