واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار دولار تشمل منظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة ومعدّات أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنّ هذه الرزمة من المساعدات تندرج ضمن الجهود الأمريكية لاستجابة "المتطلّبات الملحّة لأوكرانيا عبر (...) بناء القدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية".

لكنّ هذه المساعدة لن تصل فوراً إلى ساحة المعركة كونها تندرج في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية والتي توفّر واشنطن عبرها المعدات العسكرية من قطاع الصناعة الدفاعية أو من شركاء آخرين بدل سحبها من مخزون الجيش الأمريكي.

وتشمل الرزمة أربع منظومات دفاع جوي طراز "ناسامز" مع ذخائرها، وصواريخ تاو المضادّة للدروع، ومدافع عيار 152 ملم ومسيّرات، إضافة إلى أنظمة مضادة للمسيّرات وآليات مختلفة.

المصدر: AFP