بغداد وواشنطن تبحثان ملف الطاقة والغاز والقضايا الخاصة بالعلاقة مع أربيل

أربيل (كوردستان24) - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع القائم بأعمال السفارة الأمريكيَّة لدى العراق ديفيد بورغر، جملة من القضايا المهمة ومنها موضوع الطاقة والغاز والقضايا الخاصة بعلاقة المركز وإقليم كوردستان العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تابعته كوردستان24، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكيَّة لدى العراق ديفيد بورغر"، لافتا الى ان "الوزير أكَّد خلال اللقاء على أهمّيَّة العلاقات التي تجمع البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، لافتًا إلى ضرورة تعزيزها وتنميتها وبما يخدم المصالح المُشترَكة".

وأضاف، أنه "تم أستعرض أهم ملفات التعاون الثنائيّ بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيَّة، بالإضافة إلى أهم التطورات على المُستويين الإقليميّ والدوليّ، وناقش الجانبان جملة من القضايا المهمة ومنها موضوع الطاقة والغاز والقضايا الخاصة بعلاقة المركز وإقليم كوردستان العراق".

من جانبه، أكَّد القائم بالأعمال الأمريكيّ حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ على مُستوى العراق والمنطقة، وأهمّيَّة تحقيق أفضل الخدمات للشعب العراقي، مجدداً دعم حكومة بلاده لأمن واستقرار العراق، مُعرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائيَّة القائمة بين البلدين.