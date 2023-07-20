سیاسة

واشنطن: موسكو تدرس ضرب سفن مدنية بالبحر الأسود واتّهام كييف

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العالم

أربیل (كوردستان24) - أعلن البيت الأبيض، اليوم، أنّ روسيا تدرس إمكانية شنّ هجمات ضدّ سفن شحن مدنية تنقل صادرات أوكرانية من الحبوب عبر البحر الأسود، لتتّهم بعد ذلك القوات الأوكرانية بشنّ هذه الهجمات.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي آدم هودج، إنّ «الجيش الروسي قد يوسّع دائرة استهدافه لمنشآت الحبوب الأوكرانية لتشمل هجمات ضدّ سفن الشحن المدنية» و«من ثمّ اتّهام أوكرانيا بشنّ هذه الهجمات».

وأكد هودج، أإن المسؤولين الأميركيين لديهم معلومات تشير إلى أن روسيا نشرت ألغاما بحرية إضافية عند مداخل الموانئ الأوكرانية، وأن روسيا أعلنت أن جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا عبر مياه البحر الأسود ستُعتبر ناقلات محتملة لشحنات عسكرية.

وأضاف: «نعتقد أن هذا جهد منسق لتبرير أي هجمات على السفن المدنية في البحر الأسود وإلقاء اللوم على أوكرانيا في هذه الهجمات».

وقال هودج: «بالإضافة إلى هذا الجهد المنسق في البحر الأسود، لاحظنا بالفعل أن روسيا استهدفت موانئ تصدير الحبوب الأوكرانية في أوديسا بالصواريخ والطائرات المسيرة في 18 و 19 يوليو (تموز) مما أدى إلى تدمير بنية تحتية زراعية و60 ألف طن من الحبوب».

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