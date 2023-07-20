السويد تندّد بحرق سفارتها في بغداد وتستدعي القائم بالأعمال العراقي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السويد أنّها استدعت القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم إثر إحراق سفارتها في بغداد خلال تظاهرة جرت فجر الخميس احتجاجاً على تجمّع مقرّر في السويد يعتزم منظّمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنّ "ما حدث غير مقبول بتاتاً والحكومة تدين هذه الهجمات بأشدّ العبارات".

وأُضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك قبل تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

وكانت وزارة الخارجية السويدية قد أكدت أن موظفي السفارة السويدية في بغداد "في مكان آمن وانهم على اتصال مستمر معهم، مضيفة إن السلطات العراقية مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها، ومشددة على أن الاعتداء على السفارات والدبلوماسيين يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا.

ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير الخميس بين الساعة 11,00 والساعة 13,00 بتوقيت غرينتش امام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي.