يونامي تدين الهجوم على السفارة السويدية في بغداد

أربيل (كوردستان24)- أكدت البعثة الاممية في العراق "يونامي" ان الهجوم على السفارة السويدية أمر يستوجب الادانة، داعية الى اعطاء الاولوية لسلامة الجميع واحترام اتفاقية فيينا.

وقالت البعثة الاممية في العراق في بيان لها اليوم الخميس " ان الهجوم على السفارة السويدية في بغداد أمر يستوجب الإدانة".

وأضاف البيان " في حين يعتبر الحق في التجمع السلمي هو حق أساسي، فإنه يجب إعطاء الأولوية لسلامة الجميع واحترام اتفاقية فيينا، وان مكافحة خطاب الكراهية بالعنف، لا يفيد أي أحد".