سیاسة

السوداني يوجه بسحب القائم بالاعمال العراقي من السويد ومغادرة السفيرة السويدية العراق

author_image مظفر مزوري
العراق القائم بالاعمال العراقي في السويد السفيرة السويدية في العراق وزارة الخارجية ستوكهولم حرق نسخة من القران المقدسات الاسلامية

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بسحب القائم بالاعمال العراقي في السويد ومغادرة السفيرة الاسويدية العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي في بيان له "وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم. كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".

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