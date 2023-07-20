المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني يُعلّق على حادثة حرق سفارة السويد وتكرار حرق المصحف

أربيل (كوردستان 24)- أدان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، اليوم الخميس، حرق السفارة السويدية في بغداد، معتبراً إياه سلوكاً مُخالفاً للدستور والأعراف الدولية.

وقال محمود محمد في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، نيابة عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ندين اقتحام وحرق السفارة السويدية في بغداد".

وأضاف: "كما ندين حرق القرآن الكريم، ونعارض حرق وتدنيس الكتب المقدسة لجميع الأديان".

وفيما يلي نص البيان:

بيان من المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني

نيابة عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ندين اقتحام وحرق السفارة السويدية في بغداد، ونعتبر هذا السلوك مخالفاً للدستور والقانون والأعراف الدولية. في الوقت نفسه، ندين حرق القرآن الكريم، كما نعارض حرق وتدنيس الكتب المقدسة لجميع الأديان، وندعم السيد السوداني والحكومة الفيدرالية العراقية في إتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

محمود محمد

المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني

20/7/2023