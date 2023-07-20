سیاسة

دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان تعلق أنشطة ممثلية الإقليم في السويد

تدين دائرة العلاقات الخارجية بشدة التطاول على القرآن الكريم للمرة الثانية في العاصمة السويدية ستوكهولم
author_image أحمد حاجي
کوردستان دائرة العلاقات الخارجية حكومة إقليم كوردستان تعليق أنشطة وأعمال السويد حرق المصحف

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، تعليق أنشطة وأعمال ممثلية حكومة الإقليم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "تدين دائرة العلاقات الخارجية بشدة التطاول على القرآن الكريم للمرة الثانية على التوالي في العاصمة السويدية ستوكهولم".

وأضافت: "كما تدين الاعتداء على السفارة السويدية في بغداد، الأمر الذي يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية واتفاقية فيينا لعام 1961".

وفيما يلي نص البيان:

بيان من دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان

تدين دائرة العلاقات الخارجية بشدة التطاول على القرآن الكريم للمرة الثانية على التوالي في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما تدين الاعتداء على السفارة السويدية في بغداد، الأمر الذي يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية واتفاقية فيينا لعام 1961.

وبعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية العراقية، تعلن دائرة العلاقات الخارجية تعليق أنشطة وأعمال ممثلية حكومة إقليم كوردستان في السويد.

دائرة العلاقات الخارجية 

20/7/2023

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