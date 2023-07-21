اردوغان يستضيف نتانياهو نهاية تموز بعد استقبال محمود عباس

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الرئاسة التركية مساء الخميس أن الرئيس رجب طيب اردوغان سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 28 أيار/يوليو خلال زيارة دولة.

وقالت الرئاسة في بيان إنه سيتم استقبال المسؤول الإسرائيلي بعد أيام قليلة من استقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المتوقع في 25 تموز/يوليو.

وأضافت أن "الرئيس رجب طيب اردوغان سيستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشكل منفصل في تركيا خلال الأسبوع نفسه".

وأوضحت الرئاسة التركية أن الأمر يتعلق بهذه المناسبة ببحث "العلاقات التركية الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى جانب قضايا دولية راهنة أخرى".

بعد عدة سنوات من الأزمة، تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل تدريجياً خلال العام الماضي مع عدة زيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أنقرة.

رغم ذلك، دانت تركيا بشدة الاشتباكات التي وقعت في المسجد الأقصى في القدس في أوائل نيسان/أبريل، وقد قال اردوغان حينها إن إسرائيل تجاوزت "الخط الأحمر".