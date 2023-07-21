انفجار غامض تحت الارض يسفر عن إصابة 40 شخصاً في جوهانسبرغ

أربيل (كوردستان24)- هز انفجار غامض شارعا مزدحما في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأظهرت كاميرات المراقبة من مبنى مطل على الشارع في جوهانسبرغ لحظات الانفجار، الذي وقع تحت الإسفلت، إذ طارت بفعله مركبات كانت تسير أو متوقفة على جانب الطريق الواقع في المنطقة التجارية من المدينة.

واحتاج بعض الموجودين في المركبات إلى تدخل من أجل إنقاذهم بعدما حوصروا داخلها، ولم تؤكد السلطات حتى الآن السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الانفجار.

يُعتقد أن الأمر ناتج عن تسرب غاز خاصة مع إبلاغ سكان عن تسرب وانتشار روائح غريبة في المنطقة، بينما نفت الشركة التي تدير أنبوب الغاز في المنطقة أن يكون الغاز السبب وراء الانفجار، وقالت إنه لا توجد أي إشارة على تسربه.

ويظهر الفيديو عددا من المارة الذين ركضوا خوفا نحو بناية مجاورة بفعل الانفجار المباغت، الذي أدى الى إحداث فجوات كبيرة في الشارع وتصدعاً كبيراً في الاسفلت.