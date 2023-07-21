سیاسة

السويد تنقل سفارتها في العراق إلى ستوكهولم مؤقتاً

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- نقلت السفارة السويدية في بغداد عملياتها الى العاصمة ستوكهولم بشكل مؤقت على خلفية اقتحامها من قبل محجين عراقيين، بعد الاساءة الى القران الكريم في السويد.

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة الانباء السويدية الرسمية اليوم الجمعة "ان السفارة السويدية ستدير بشكل مؤقت أعمالها من العاصمة السويدية ستوكهولم لأسباب أمنية".

وأُضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك قبل تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

وكانت وزارة الخارجية السويدية قد أكدت أن موظفي السفارة السويدية في بغداد "في مكان آمن وانهم على اتصال مستمر معهم، مضيفة إن السلطات العراقية مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها، ومشددة على أن الاعتداء على السفارات والدبلوماسيين يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنّ "ما حدث غير مقبول بتاتاً والحكومة تدين هذه الهجمات بأشدّ العبارات".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي.

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